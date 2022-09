Tennis, Matteo Berrettini selezionato come riserva del Team Europe alla Laver Cup 2022 (Di domenica 18 settembre 2022) Quando mancano ormai cinque giorni al via della manifestazione, Matteo Berrettini è stato selezionato come riserva del Team Europe in vista della Laver Cup 2022 (23-25 settembre). Il Tennista romano, impegnato questa settimana all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno con la maglia azzurra nella fase a gironi della Coppa Davis, aveva già rappresentato la formazione Europea nell’ultima edizione di Boston 2021. L’azzurro dovrà tenersi pronto e verrà chiamato in causa in caso di infortunio o forfait da parte di uno dei titolari, ma di fatto sarà un componente del Team a tutti gli effetti e parteciperà agli allenamenti e ai vari eventi accessori della kermesse. Berrettini si ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Quando mancano ormai cinque giorni al via della manifestazione,è statodelin vista dellaCup(23-25 settembre). Ilta romano, impegnato questa settimana all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno con la maglia azzurra nella fase a gironi della Coppa Davis, aveva già rappresentato la formazionea nell’ultima edizione di Boston 2021. L’azzurro dovrà tenersi pronto e verrà chiamato in causa in caso di infortunio o forfait da parte di uno dei titolari, ma di fatto sarà un componente dela tutti gli effetti e parteciperà agli allenamenti e ai vari eventi accessori della kermesse.si ...

