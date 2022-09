Taranto, primi punti con vittoria. Casarano solo in testa, Nocerina espugna Martina Franca Calcio serie C girone C e serie D girone H: le pugliesi. Promozione: Melendugno-Atletico Martina 0-3 (Di domenica 18 settembre 2022) Calcio serie C girone C, quarta giornata. Tra i risultati: Audace Cerignola-Catanzaro 2-2, Juve Stabia-Monopoli, Potenza-Foggia 1-1, Taranto-Fidelis Andria 2-1, Virtus Francavilla Fontana-Gelbison 1-0. Classifica, prime posizioni-Crotone 12 punti, Catanzaro e Turris 10. Ultime posizioni: Fidelis Andria, Gelbison e Viterbese 2, Acr Messina 1. serie D girone H, terza giornata. Tra i risultati: Bitonto-Team-Altamura 1-1, Cavese-Barletta 0-1, Gravina in Puglia-Brindisi 1-1, Lavello-Casarano 1-2, Martina-Nocerina 0-1, Molfetta-Puteolana 2-2, Nardò-Città di Fasano 0-0. Classifica, prime posizioni)-Casarano 9 ... Leggi su noinotizie (Di domenica 18 settembre 2022)C, quarta giornata. Tra i risultati: Audace Cerignola-Catanzaro 2-2, Juve Stabia-Monopoli, Potenza-Foggia 1-1,-Fidelis Andria 2-1, Virtusvilla Fontana-Gelbison 1-0. Classifica, prime posizioni-Crotone 12, Catanzaro e Turris 10. Ultime posizioni: Fidelis Andria, Gelbison e Viterbese 2, Acr Messina 1.H, terza giornata. Tra i risultati: Bitonto-Team-Altamura 1-1, Cavese-Barletta 0-1, Gravina in Puglia-Brindisi 1-1, Lavello-1-2,0-1, Molfetta-Puteolana 2-2, Nardò-Città di Fasano 0-0. Classifica, prime posizioni)-9 ...

