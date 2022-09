SuperBastianini | vince ad Aragon su Bagnaia che vede la leadership

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 18 settembre 2022) Un Bastianini straordinarioadil duello concon un sorpasso all'ultimo giro: terzo Aleix Espargaró su Aprilia. Quarto Brad Binder (KTM), 5^ l`altra Ducati ufficiale di Miller e 6° Jorge Martin (Pramac). Subito fuori il leader del Mondiale Quartararo, caduto a inizio gara dopo aver tamponato Marquez e adesso a +10 suin classifica con cinque gare da correre. La Ducati ha vinto aritmeticamente il titolo costruttori Il GP parte nel caos: cadute per Quartararo, che tampona Marquez ed è schivato dagli altri, poi per Nakagami, sempre in un contatto con Marc che si ritira. Quartararo torna ai box leggermente zoppicante e con una evidente abrasione al petto: nella sua caduta la moto gli è passata sopra. Marquez spiega: "Ho fatto una buona partenza, ma alla curva 3 ho perso il posteriore, ...