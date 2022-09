“Sui social l’effetto incidente stradale: guardi anche se è sgradevole. Ma possiamo cambiarli, dipende da noi” (Di domenica 18 settembre 2022) Bergamo. Si è chiusa l’ottava edizione degli Stati Generali della Nuova Comunicazione Pubblica. Nei due giorni della manifestazione, ospitata nell’Aula Magna di Sant’Agostino dell’Università di Bergamo, tanti professionisti si sono scambiati riflessioni e buone pratiche attorno a un tema chiave: la responsabilità della comunicazione pubblica. Condotta dal giornalista bergamasco Marco Carrara, volto di Agorà e Timeline in Rai, la seconda giornata ha spaziato tra ambiti e prospettive differenti. Una grandissima esperienza di responsabilità, in particolare nella comunicazione politica, è quella che ha portato al pubblico Paola Ansuini, la portavoce del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Una carriera nel mondo delle istituzioni bancarie fino all’arrivo, diciotto mesi fa, a Palazzo Chigi. “La comunicazione bancaria è cambiata molto. Siamo passati da una comunicazione molto tecnica e ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 settembre 2022) Bergamo. Si è chiusa l’ottava edizione degli Stati Generali della Nuova Comunicazione Pubblica. Nei due giorni della manifestazione, ospitata nell’Aula Magna di Sant’Agostino dell’Università di Bergamo, tanti professionisti si sono scambiati riflessioni e buone pratiche attorno a un tema chiave: la responsabilità della comunicazione pubblica. Condotta dal giornalista bergamasco Marco Carrara, volto di Agorà e Timeline in Rai, la seconda giornata ha spaziato tra ambiti e prospettive differenti. Una grandissima esperienza di responsabilità, in particolare nella comunicazione politica, è quella che ha portato al pubblico Paola Ansuini, la portavoce del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Una carriera nel mondo delle istituzioni bancarie fino all’arrivo, diciotto mesi fa, a Palazzo Chigi. “La comunicazione bancaria è cambiata molto. Siamo passati da una comunicazione molto tecnica e ...

