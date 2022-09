Strage Mottarone, la perizia: “Il 68% della fune era già rotta” (Di domenica 18 settembre 2022) A distanza di più di un anno (era il 23 maggio 2021) è stata depositata in Tribunale a Verbania la perizia realizzata dagli ingegneri incaricati sulla Strage del Mottarone in cui sono morte 14 persone. Nel documento, composto da più di cento pagine, si evidenzia come l’incidente avrebbe potuto essere evitato se fossero stati eseguiti i controlli e le manutenzioni periodiche previste a norma di legge. “Una corretta attuazione dei controlli (…) avrebbe consentito di rilevare i segnali del degrado, ovvero la presenza anche di un solo filo rotto o segni di corrosione e, quindi, di sostituire la testa fusa così come previsto dalle norme” – si legge. La fune traente si è infatti spezzata “a causa del degrado della fune stessa verificatosi in corrispondenza dell’innesto ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 18 settembre 2022) A distanza di più di un anno (era il 23 maggio 2021) è stata depositata in Tribunale a Verbania larealizzata dagli ingegneri incaricati sulladelin cui sono morte 14 persone. Nel documento, composto da più di cento pagine, si evidenzia come l’incidente avrebbe potuto essere evitato se fossero stati eseguiti i controlli e le manutenzioni periodiche previste a norma di legge. “Una corretta attuazione dei controlli (…) avrebbe consentito di rilevare i segnali del degrado, ovvero la presenza anche di un solo filo rotto o segni di corrosione e, quindi, di sostituire la testa fusa così come previsto dalle norme” – si legge. Latraente si è infatti spezzata “a causa del degradostessa verificatosi in corrispondenza dell’innesto ...

