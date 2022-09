“Stanno insieme” Amici | Alex Wyse dimentica Cosmary | chi è la donna che gli fa battere il cuore

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 18 settembre 2022)Wise diha una nuova fidanzata. L’allievo del noto talent show ha fatto parlare di sé non solo per le sue qualità canore, ma anche per la sua relazione con un’altra concorrente. Parliamo ovviamente diFasanelli. Dopo la fine del programma i due si sono frequentati per diverse settimane. Purtroppo però le cose non sono andate come sperato ed è arrivata la rottura. Entrambi hanno rilasciato delle dichiarazioni a riguardo.ha riferito: “Le cose non vanno sempre come vorremmo, da settimane abbiamo interrotto la nostra relazione per motivi dettati da una diversità in molti fattori. La amo sempre, mi scuso per averti fatta aspettare, metabolizzo Mi ci è voluto un po’, per chi piangeva e sorrideva con me”. Queste invece le parole di: “Non amo parlare della mia vita privata ...