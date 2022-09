Squali | il sistema immunitario fa miracoli sull’uomo | la scoperta che cambia la storia della medicina

Leggi su ultimaparola

(Di domenica 18 settembre 2022) Potrebbe sembrare veramente incredibile, ma, in realtà sono proprio questi grossi pesci che potrebbero aiutarci molto. I mari, come sappiamo, sono popolati da svariati animali marittimi. Non tutti, però, possono… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.