Sportiello porta tranquillità, De Roon e Toloi guidano la battaglia (Di domenica 18 settembre 2022) Musso Sv : Per lui è già autunno. Lawrence, poeta inglese, afferma che fa sempre male per come si spezza nei colori. Inventa una uscita suicida (4') ad atterrare Demiral, è lui a farne le spese. Finisce al "Gemelli" per un controllo. Sportiello (7' 1t) 7 : Subentra con la tranquillità che serviva. Due interventi decisivi in chiusura di tempo, uscita su Ibanez e puntuale respinta su Abraham. Sicurezza che conta anche per scelte future. Toloi 7 : Capitano ed ex, non bada all'estetica perché è giornata di battaglia. Demiral 6,5 : Leggerezza su Zaniolo (40') che poteva costare il rigore. Poi sempre attento a non concedere spazi. De Roon 7 : A uomo su Zaniolo con un passo che non è velocissimo e nemmeno da difensore. Lui si adatta perché il mister lo vede in quella dimensione. Di nuovo nel suo ruolo ...

anis_epis : @Sandro_Russo74 Non è stato facile portarla a casa: un tiro in porta e un gol. I ragazzi di Gasperini hanno resisti… - ANDRYFANE : @atsinorfos Abraham ha sbagliato 2 gol solo contro sportiello, Ibanez un altro, shomurodov altri due, più diversi t… - Fantalanta1 : @esserealice Stanno decantando i millemila tiri della Roma… ma se non prendi la porta non fai gol… due occasioni im… - lacustre81 : 3 punti con 2 tiri in porta vs 5 ?? #sivola ?? in testa alla classifica. Scalvini e Sportiello ?? #RomaAtalanta 0-1… - AmoBergamo : #Bergamo Grande azione della Dea, assist di Hojlund e Scalvini porta avanti l'Atalanta. Poi Sportiello salva -