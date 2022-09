“Speriamo che non si faccia prendere la mano...”. Scholz lancia il riarmo tedesco (Di domenica 18 settembre 2022) Pronti, via! La rincorsa al riarmo è partita e quelli che sembravano dei tabù insuperabili, figli della Seconda Guerra Mondiale e del suo esito, cominciano a svanire. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz di recente l'ha toccata piano e in un suo intervento ha sottolineato che la Germania deve diventare la «forza armata meglio equipaggiata d'Europa». Nell'argomentare questa sua presa di posizione, Scholz ha detto che dopo anni di analisi «errate» sul fatto che il suo Paese sarebbe stato «circondato da amici» occorre cambiar verso. Ragion per cui, oltre ad annunciare l'obbiettivo di una Germania riarmata a dovere, ha chiesto un aumento del potere dei Paesi europei all'interno della Nato. Quanto all'esercito tedesco, il Cancelliere socialdemocratico ha alzato l'asticella delle ambizioni. «In quanto nazione ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 settembre 2022) Pronti, via! La rincorsa alè partita e quelli che sembravano dei tabù insuperabili, figli della Seconda Guerra Mondiale e del suo esito, cominciano a svanire. Il cancelliereOlafdi recente l'ha toccata piano e in un suo intervento ha sottolineato che la Germania deve diventare la «forza armata meglio equipaggiata d'Europa». Nell'argomentare questa sua presa di posizione,ha detto che dopo anni di analisi «errate» sul fatto che il suo Paese sarebbe stato «circondato da amici» occorre cambiar verso. Ragion per cui, oltre ad annunciare l'obbiettivo di una Germania riarmata a dovere, ha chiesto un aumento del potere dei Paesi europei all'interno della Nato. Quanto all'esercito, il Cancelliere socialdemocratico ha alzato l'asticella delle ambizioni. «In quanto nazione ...

