Sony presenta il nuovo VR2, la realtà virtuale si evolve su PlayStation, cosa cambierà? (Di domenica 18 settembre 2022) nuovo hardware, headset leggero – ottimizzato anche per i portatori di occhiali – display OLED con risoluzione da 2000 x 2040 pixel per occhio e con immagini più nitide, chiare e contrastate: il visore di realtà virtuale VR2 di Sony aumenta di potenza e di qualità, pur mantenendo i "tradizionali" trademark di fabbrica. Scopriamo le caratteristiche principali. Capcom presenta i nuovi Sony VR2 al Tokyo Game Show 2022 (fonte: multiplayer.it) – ComputerMagazine.itCapcom ha portato all'evento Tokyo Game Show 2022 i nuovi visori PlayStation VR2, da testare con la demo del videogame "Resident Evil Village VR". E i passi in avanti compiuti da Sony nello sviluppo del nuovo modello rispetto al precedente PlayStation VR sono ...

