Sono solo canzonette. Purché contro la Meloni (Di domenica 18 settembre 2022) “Sono solo canzonette” cantava Edoardo Bennato. E il fatto stesso che sentisse l’esigenza di giustificarsi dimostra che già quando, diversi lustri fa, cantava quelle strofe la situazione non era la più propizia per chi non avesse risposte e volesse fare solo rock’n roll (come diceva nel testo). Delle due l’una: o scrivi canzoni politiche, quelle ove il “messaggio” che mandi è più importante di quello che suoni e canti, oppure ti impegni in altro modo o comunque fai qualcosa che ti possa far riconoscere come uno che “sta dalla parte giusta”. E lo stesso Bennato non si sottrasse a cantare in quelle Feste dell’Unità, che erano una vera e propria agenzia di certificazione e legittimazione, non solo politica. Anche presso il mondo commerciale, visto che impresari, produttori, distributori, promotori anche ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 18 settembre 2022) “” cantava Edoardo Bennato. E il fatto stesso che sentisse l’esigenza di giustificarsi dimostra che già quando, diversi lustri fa, cantava quelle strofe la situazione non era la più propizia per chi non avesse risposte e volesse farerock’n roll (come diceva nel testo). Delle due l’una: o scrivi canzoni politiche, quelle ove il “messaggio” che mandi è più importante di quello che suoni e canti, oppure ti impegni in altro modo o comunque fai qualcosa che ti possa far riconoscere come uno che “sta dalla parte giusta”. E lo stesso Bennato non si sottrasse a cantare in quelle Feste dell’Unità, che erano una vera e propria agenzia di certificazione e legittimazione, nonpolitica. Anche presso il mondo commerciale, visto che impresari, produttori, distributori, promotori anche ...

