Sonia Bruganelli | chi è la moglie di Paolo Bonolis | età | carriera | lavoro | vita privata | figli | Instagram | opinionista al GF VIP

(Di domenica 18 settembre 2022) Dopo la pausa estiva e il debutto di ieri, torna l’appuntamento della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin, pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, anche le due opinioniste del Grande Fratello Vip: Orietta Berti e. Dagli studi al debutto diè nata a Roma il 20 febbraio del 1974. Si è laureata in Scienze della Comunicazione, ma ha anche lavorato per alcuni fotoromanzi. Dopo la laurea ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del marketing e ha fondato la SDL 2005, un’agenzia di scouting di modelle.si è anche occupata dei casting delle trasmissioni come Ciao Darwin o Avanti un altro e ha creato una linea di abbigliamento per bambine, Adele Virgy. View this post ...