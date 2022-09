“Solidarietà energetica”: così Parigi e Berlino si burlano ancora di Roma (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set – Parigi e Berlino approntano un piano di “Solidarietà energetica”, come definito dallo stesso Eliseo, che non può non produrre l’ennesima constatazione sul ruolo sempre più secondario dell’Italia nello scacchiere europeo. Parigi e Berlino, la Solidarietà energetica che fa male L’Ue solidale con i suoi Stati membri ma solo a parole. E come al solito, sono Parigi e Berlino a fare i principali affari, pur nel contesto di una sedicente “Unione” che paga, e molto, la sudditanza nei confronti di Washington, sulla questione ucraina come su quella energetica (conseguente e altrettanto grave). Mentre la Francia ci taglia l’energia che ci fornisce, procurandoci ulteriori problemi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 settembre 2022), 18 set –approntano un piano di “”, come definito dallo stesso Eliseo, che non può non produrre l’ennesima constatazione sul ruolo sempre più secondario dell’Italia nello scacchiere europeo., lache fa male L’Ue solidale con i suoi Stati membri ma solo a parole. E come al solito, sonoa fare i principali affari, pur nel contesto di una sedicente “Unione” che paga, e molto, la sudditanza nei confronti di Washington, sulla questione ucraina come su quella(conseguente e altrettanto grave). Mentre la Francia ci taglia l’energia che ci fornisce, procurandoci ulteriori problemi ...

