Soldi | indiscrezioni pesantissime | pare che Paola Ferrari | per la Meloni

Non è passata inosservata, riporta il Fatto quotidiano, la donazione di 30mila euro fatta a inizio agosto dalla giornalista sportiva Paola Ferrari a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Del resto, la giornalista, pur essendo la nuora di Carlo De Benedetti avendone sposato il figlio Marco, non ha mai nascosto le sue simpatie a destra. Quando infatti Raisport la mise in un angolo e fu costretta a lasciare La domenica sportiva, si spese in sua difesa, tra gli altri, Ignazio La Russa. Paola Ferrari tornerà a ottobre con un nuovo programma sportivo. Qualche giorno fa la Ferrari si è confessata nel salotto di Serena Bortone alla quale ha raccontato di non avere vissuto un'infanzia e una giovinezza felice visto che subiva violenza dai genitori, "Avevo paura a tornare a casa", ha ...

