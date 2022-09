Sofia Raffaeli, oro mondiale: tutti i segreti della campionessa azzurra (Di domenica 18 settembre 2022) Una carezza in mezzo al dolore e alle lacrime delle Marche: è quella che da Sofia, intesa come capitale della Bulgaria, manda Sofia, che di cognome fa Raffaeli. Meglio impararlo bene, perché la 18enne di Chiaravalle è la nuova campionessa del mondo All-Around della ginnastica ritmica. Semplicemente non era mai successo nella storia che ci riuscisse un'italiana, ma stava anche scritto perché Sofia questa settimana non ha sbagliato nulla. Dopo essersi laureata campionessa del Mondo in tre specialità nel giorni scorsi, al cerchio, alla palla e al nastro, ha completato la sua missione. Dopo i primi tre attrezzi era seconda, appena alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev. Doveva essere solida nella palla, è stata perfetta e con un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Una carezza in mezzo al dolore e alle lacrime delle Marche: è quella che da, intesa come capitaleBulgaria, manda, che di cognome fa. Meglio impararlo bene, perché la 18enne di Chiaravalle è la nuovadel mondo All-Aroundginnastica ritmica. Semplicemente non era mai successo nella storia che ci riuscisse un'italiana, ma stava anche scritto perchéquesta settimana non ha sbagliato nulla. Dopo essersi laureatadel Mondo in tre specialità nel giorni scorsi, al cerchio, alla palla e al nastro, ha completato la sua missione. Dopo i primi tre attrezzi era seconda, appena alle spalletedesca Darja Varfolomeev. Doveva essere solida nella palla, è stata perfetta e con un ...

