Skriniar, in fila non c'è solo il Psg: quante attenzioni dalla Premier League... (Di domenica 18 settembre 2022) Non solo Psg. Milan Skriniar è tenuto sotto controllo anche dalla Premier League: come riportato dal Sun, Tottenham, Chelsea e Manchester... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022) NonPsg. Milanè tenuto sotto controllo anche: come riportato dal Sun, Tottenham, Chelsea e Manchester...

CarloScuri80 : @crashlikea Io sono felice se continuate a fare la colpa a lui, così evitate di rendervi conto che non fate tre pas… - FrancescoVagno2 : Ce lo meritiamo. Giocatori fortissimi trasformati in seghe. Non facciamo 2 passaggi di fila. Male tutti. Brozovic,… - sportli26181512 : Inter, anche Conte e Ancelotti su Skriniar: Aumenta la fila per Milan Skriniar. Il difensore slovacco in scadenza d… - sorciosss : @maigobbo @il_Malpensante A parte che era aprile e venivamo da tipo 10 vittorie di fila, in quella partita il Sassu… - cippiriddu : @84Andreac Per me assolutamente non abbiamo un problema fisico di squadra. Alcuni sono fuori condizione e ci potrei… -