Sicilia, bagno di folla per Conte a Palermo: "La politica è un modo al contrario. Se fai un intervento per i poveri ti fanno la guerra"

"Renzi? Non deve giocare, non deve stravolgere. Era ovviamente un invito a confrontarsi con i percettori del reddito". Così ribatte da Palermo Giuseppe Conte, dopo una giornata di polemiche con il leader di Italia Viva. Un botta e riposta a distanza che aveva visto Renzi accusare il leader del M5s di aver usato un linguaggio mafioso, perché, rispondendo alle critiche mosse dal senatore fiorentino sul Reddito di cittadinanza, Conte lo aveva, infine, invitato a venire "finalmente senza scorta, in mezzo alla gente a parlare, ad esporre le sue idee". Il presidente del M5s lo dice alla stampa un attimo prima di salire sul palco e chiudere, dal capoluogo, l'intenso tour de force Siciliano, senza più menzionare il senatore di Italia Viva. "È un mondo al contrario", ripete a più riprese Giuseppe

