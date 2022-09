“Siamo tutti con te capitano”. Dramma Lorenzo Insigne, il campione e la famiglia travolti dal dolore (Di domenica 18 settembre 2022) Lorenzo Insigne, il Dramma in famiglia. Un momento molto delicato per l’ex capitano del Napoli ad oggi attaccante del Toronto Fc. Una notizia davanti a cui i fan non potevano che restare vicino al campione dimostrando tutto l’affetto. Per Lorenzo Insigne e Jenny Darone è necessario restare più uniti di prima. Lorenzo Insigne e Jenny Darone perdono il bambino. Una notizia choc che sopraggiunge al sesto mese di gravidanza e che lascia i fan dell’ex Napoli senza parole. Tanti i messaggi ricevuti per dimostrare affetto e vicinanza in un momento così tanto delicato per la coppia. (Lorenzo Insigne scoppia a piangere a C’è Posta per Te: “Troppo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 settembre 2022), ilin. Un momento molto delicato per l’exdel Napoli ad oggi attaccante del Toronto Fc. Una notizia davanti a cui i fan non potevano che restare vicino aldimostrando tutto l’affetto. Pere Jenny Darone è necessario restare più uniti di prima.e Jenny Darone perdono il bambino. Una notizia choc che sopraggiunge al sesto mese di gravidanza e che lascia i fan dell’ex Napoli senza parole. Tanti i messaggi ricevuti per dimostrare affetto e vicinanza in un momento così tanto delicato per la coppia. (scoppia a piangere a C’è Posta per Te: “Troppo ...

AmiciUfficiale : Emanuel Lo, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro, Arisa, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi: loro sono i professori di… - romeoagresti : #Allegri: “Io sono responsabile di questa situazione. Ho mai avuto tutti i giocatori a disposizione? No. La squadra… - pdnetwork : Non siamo tutti uguali. La destra nega i cambiamenti climatici. Per noi lotta alla crisi climatica e cura del ter… - Edorsi53 : RT @PBerizzi: 'No, non siamo tutti eredi del duce. Erede del duce sarà La Russa. Noi siamo eredi di chi ci ha liberato dal nazifascismo e c… - C1975Marco : RT @PBerizzi: 'No, non siamo tutti eredi del duce. Erede del duce sarà La Russa. Noi siamo eredi di chi ci ha liberato dal nazifascismo e c… -