Serie C quarta giornata Crotone solitario capolista dopo il successo (1-0) contro il Monterosi Tuscia con il gol di Chirico’ su calcio piazzato. (Di domenica 18 settembre 2022) Crotone 1 Monterosi Tuscia 0 Marcatori: 40° Chirico’ Crotone (4-3-3): Branduani, Calapai, Bove (Papini), Cuomo, Giron, Awua, Petriccione, Tribuzzi (Vitale), Chirico’ (Pannitteri), Gomez (Tumminello), Kargbo (Panico). All. Lerda Monterosi Tuscia (4-3-2-1): Alia, Cancellieri, Mbende, Borri, Verde (Di Renzo), Santarpia (Tolomello), Lipani, Di Francesco (Liga), Piroli (Tartaglia), Carlini, Parlati, All. Menichini. Arbitro: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto Ass. Antonio Junior Palla di Catania Quarto giudice: Giuseppe Mucera di Palermo Ammoniti: Verde, Cancellieri, Petriccione Angoli: 8 a 2 per il Crotone Recupero: 1 e 4 minuti Spettatori: 4.320. Un minuto di raccoglimento per i morti dell’alluvione.Mister Lerda ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 18 settembre 2022)0 Marcatori: 40°(4-3-3): Branduani, Calapai, Bove (Papini), Cuomo, Giron, Awua, Petriccione, Tribuzzi (Vitale),(Pannitteri), Gomez (Tumminello), Kargbo (Panico). All. Lerda(4-3-2-1): Alia, Cancellieri, Mbende, Borri, Verde (Di Renzo), Santarpia (Tolomello), Lipani, Di Francesco (Liga), Piroli (Tartaglia), Carlini, Parlati, All. Menichini. Arbitro: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto Ass. Antonio Junior Palla di Catania Quarto giudice: Giuseppe Mucera di Palermo Ammoniti: Verde, Cancellieri, Petriccione Angoli: 8 a 2 per ilRecupero: 1 e 4 minuti Spettatori: 4.320. Un minuto di raccoglimento per i morti dell’alluvione.Mister Lerda ...

