Serie C, Girone B 2022/23: la Carrarese resta in vetta. Dominio Rimini sull’Olbia (Di domenica 18 settembre 2022) Nove match disputati quest’oggi e valevole per il Girone B di Serie C 2022/23. Bottino pieno per la Carrarese che si pone in vetta a quota 12 Reti inviolate tra San Donato e Recanatese, 0-0 anche tra Torres e Imolese. Molteplici le reti invece tra Carrarese ed Entella: ad aprire le marcature è Giannetti al 18esimo minuto, è poi Capello a raddoppiare per i padroni di casa al 22esimo. Accorcia le marcature Sadiki al 31esimo. Ma a dieci dalla fine è ancora l’attaccante classe ’95 ad andare in rete: termina 3-1 al De Marmi. Tre punti anche per il Rimini che domina contro l’Olbia, battuta per 3-0. Padroni di casa già in vantaggio al 17esimo con Santini, è poi Vano a raddoppiare al 37esimo. La rete definitiva viene poi messa a segno da Santini al 56esimo. La Fermana sigla ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Nove match disputati quest’oggi e valevole per ilB di/23. Bottino pieno per lache si pone ina quota 12 Reti inviolate tra San Donato e Recanatese, 0-0 anche tra Torres e Imolese. Molteplici le reti invece traed Entella: ad aprire le marcature è Giannetti al 18esimo minuto, è poi Capello a raddoppiare per i padroni di casa al 22esimo. Accorcia le marcature Sadiki al 31esimo. Ma a dieci dalla fine è ancora l’attaccante classe ’95 ad andare in rete: termina 3-1 al De Marmi. Tre punti anche per ilche domina contro l’Olbia, battuta per 3-0. Padroni di casa già in vantaggio al 17esimo con Santini, è poi Vano a raddoppiare al 37esimo. La rete definitiva viene poi messa a segno da Santini al 56esimo. La Fermana sigla ...

