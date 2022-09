Serie B, giornata 6: colpo Bari a Cagliari, sale il Genoa (Di domenica 18 settembre 2022) Brescia e Reggina vincono ancora e al termine della giornata 6 di Serie B mantengono la vetta della classifica, salgono Bari (colpaccio a Cagliari) e Frosinone. Successi di Genoa e Parma, la SPAL in extremis nega la prima vittoria al Como. Serie B, giornata 6: Brescia-Benevento 1-0, Genoa-Modena 1-0, Frosinone-Palermo 1-0, Cagliari-Bari 0-1, Venezia-Pisa 1-1 Quarta vittoria consecutiva del Brescia che nell’anticipo di giornata batte 1-0 il Benevento, giunto al secondo ko di fila. Quando il pareggio sembra ormai scritto, al 93’ arriva la rete di Bianchi con un destro potente sul primo palo. Successo di misura anche per il Genoa che infligge al Modena la quinta sconfitta in sei partite: ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 18 settembre 2022) Brescia e Reggina vincono ancora e al termine della6 diB mantengono la vetta della classifica, salgono(colpaccio a) e Frosinone. Successi die Parma, la SPAL in extremis nega la prima vittoria al Como.B,6: Brescia-Benevento 1-0,-Modena 1-0, Frosinone-Palermo 1-0,0-1, Venezia-Pisa 1-1 Quarta vittoria consecutiva del Brescia che nell’anticipo dibatte 1-0 il Benevento, giunto al secondo ko di fila. Quando il pareggio sembra ormai scritto, al 93’ arriva la rete di Bianchi con un destro potente sul primo palo. Successo di misura anche per ilche infligge al Modena la quinta sconfitta in sei partite: ...

gippu1 : Verso #MonzaJuventus - in 93 anni di storia, solo una squadra è riuscita a conquistare la sua prima vittoria in ser… - SkySport : MONZA-JUVENTUS 1-0 Risultato finale ? ?? #Gytkjaer (74') ? SERIE A - 7^ giornata ?? - sportface2016 : #MonzaJuventus 1-0, Raffaele #Palladino: '#Galliani ha pianto e #Berlusconi si è emozionato, giornata incredibile' - francofda52 : RT @gippu1: Alla settima giornata di Serie A, in #CremoneseLazio arriva finalmente la prima doppietta di un calciatore italiano: e non pote… - sportli26181512 : Roma-Atalanta 0-1: tabellino, statistiche e marcatore: I dati della gara della settima giornata di campionato… -