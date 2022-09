Serie A | Tre duelli diretti per assaltare il primo posto (Di domenica 18 settembre 2022) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 17/09/2022 alle 18:58 est L’Inter, a due punti dalla vetta, affronterà un’Udinese che ha accumulato quattro vittorie consecutive Le capolista Milan e Napoli si fronteggiano; L’Atalanta, anche co-leader, in visita alla Roma parità nel Una Serieche raggiunge questo settimo giorno con tre squadre in testa (Napoli, Atalanta e Milan) e con le tre inseguitrici (Udinese, Roma e Inter) alle calcagna, fornisce il un’opportunità per assalta il primo posto a tutti loro sotto forma di duelli diretti. Fine settimana intenso in Italia: I primi 6 si affronteranno per intero. La partita decisiva è segnata dallo scontro tra due capolista, con 14 punti ciascuna. Il Napoli visiterà Milano. Il ... Leggi su justcalcio (Di domenica 18 settembre 2022)A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 17/09/2022 alle 18:58 est L’Inter, a due punti dalla vetta, affronterà un’Udinese che ha accumulato quattro vittorie consecutive Le capolista Milan e Napoli si fronteggiano; L’Atalanta, anche co-leader, in visita alla Roma parità nel Unache raggiunge questo settimo giorno con tre squadre in testa (Napoli, Atalanta e Milan) e con le tre inseguitrici (Udinese, Roma e Inter) alle calcagna, fornisce il un’opportunità per assalta ila tutti loro sotto forma di. Fine settimana intenso in Italia: I primi 6 si affronteranno per intero. La partita decisiva è segnata dallo scontro tra due capolista, con 14 punti ciascuna. Il Napoli visiterà Milano. Il ...

