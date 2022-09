Serie A, settima giornata: guarda i gol – Video (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – I gol delle partite della settima giornata della Serie A 2022-2023. Ecco i Video: Udinese-Inter (Video) Monza-Juventus (Video) Cremonese-Lazio (Video) Fiorentina-Verona (Video) Spezia-Sampdoria (Video) Bologna-Empoli (Video) Salernitana-Lecce Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – I gol delle partite delladellaA 2022-2023. Ecco i: Udinese-Inter () Monza-Juventus () Cremonese-Lazio () Fiorentina-Verona () Spezia-Sampdoria () Bologna-Empoli () Salernitana-Lecce Funweek.

gippu1 : Alla settima giornata di Serie A, in #CremoneseLazio arriva finalmente la prima doppietta di un calciatore italiano… - francofda52 : RT @gippu1: Alla settima giornata di Serie A, in #CremoneseLazio arriva finalmente la prima doppietta di un calciatore italiano: e non pote… - sportli26181512 : Roma-Atalanta 0-1: tabellino, statistiche e marcatore: I dati della gara della settima giornata di campionato… - AntoMargiotta : RT @gippu1: Alla settima giornata di Serie A, in #CremoneseLazio arriva finalmente la prima doppietta di un calciatore italiano: e non pote… - AltairLouis : #Inter #Juve #Roma le grandi deluse della settima giornata di Serie A #UdineseInter 3-1 #MonzaJuve 1-0… -