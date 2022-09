Serie A – Milan-Napoli 0-0, la moviola della partita | LIVE NEWS (Di domenica 18 settembre 2022) La moviola di Milan-Napoli, partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023. Analizziamo LIVE l'operato dell'arbitro Maurizio Mariani Leggi su pianetamilan (Di domenica 18 settembre 2022) Ladi7^ giornataA 2022-2023. Analizziamol'operato dell'arbitro Maurizio Mariani

gippu1 : Alla quarta autorete con l'Inter in serie A, Milan #Skriniar è ora esattamente a metà dell'opera per raggiungere il… - Gazzetta_it : Costacurta: 'Stasera capiremo se il Milan può vincere lo scudetto' - gippu1 : 30 anni fa, il #13settembre 1992, una delle più grandi partite di sempre: Max Allegri, due autogol di Baresi, Maldi… - softJumped : C'è oggettivamente un abisso grosso tra il Milan e il resto della Serie A compreso il Napoli stesso, in campo non ti fanno capire niente - neymar57064894 : Watch Free ?? Live Stream ??Mobile?? Link: -