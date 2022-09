Serie A Femminile, Milan-Sassuolo 3-1: vittoria meritata, il racconto | PM (Di domenica 18 settembre 2022) Il nostro Enrico Ianuario, inviato al Vismara, ci racconta com'è andata Milan-Sassuolo Femminile, con la vittoria rossonera per 3-1: ecco la video news. Leggi su pianetamilan (Di domenica 18 settembre 2022) Il nostro Enrico Ianuario, inviato al Vismara, ci racconta com'è andata, con larossonera per 3-1: ecco la video news.

FIGCfemminile : ? TOP 1??1?? - 2^ GIORNATA ? ???? #SerieAFemminile @TIM_Official ???? Ecco la formazione ideale a cura di @OptaPaolo.… - nmorassutti : Check out new work on my @Behance profile: 'Milan - Sassuolo | 3° Giornata Serie A Femminile' - CentotrentunoC : #SerieB Femminile ?? Parte con il piede giusto la stagione della #Sassari Torres Femminile, vittoriosa nel Veneto… - sportface2016 : #SerieAfemminile: tris del #Milan al #Sassuolo, vincono #Fiorentina e #Sampdoria - sergeeej21 : qualcuno che sa dirmi perché la Lazio Women ha giocato questa giornata di Serie B femminile allo stadio del Ladispoli? -