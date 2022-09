Serie A | da Allegri a Spalletti è una domenica bestiale

(Di domenica 18 settembre 2022) Sarà unadalle mille emozioni per laA che chiude il ciclo di settembre con una settima giornata per cuori forti LaA si gioca le sue ultime carte prima di un paio di settimane di meritato riposo e concedere spazio alla Nazionale di Roberto Mancini. E non saranno carte banali, tutt’altro, perché tra scontri diretti e panchine bollenti l’ultimad’estate sarà da batticuore. Si parte all’ora di pranzo con il lunch match nel quale l’Inter di Simone Inzaghi ha l’obbligo di trovare continuità dopo il successo di Plzen. Ma di fronte l’avversario forse più scomodo del mese, ovvero la rivelazione Udinese, reduce da quattro successi consecutivi. Il pomeriggio, poi, è terreno di riscatto per chi sta soffrendo e vede il cielo oscurarsi sulla propria panchina. Maxnon ...

Gazzetta_it : Juve, fallire la Champions costa più che esonerare Allegri - Gazzetta_it : Juve senza identità né gioco: ecco perché #Allegri va esonerato - tuttosport : #Allegri, basta alibi: anche il #Monza è senza #Pogba e #Chiesa... ?? - SportRepubblica : Monza-Juventus, Allegri sempre più solo: 'Mi mancavano le voci di esonero' [aggiornamento delle 05:00] - repubblica : La Juventus a Monza, Allegri al bivio: 'Le voci di esonero mi mancavano. Ma con i giocatori che ho stiamo facendo b… -

... oggi si giocano altre tre gare valide per la settima giornata di campionato inA : Thiago ... Nel pomeriggio la Juve dicerca di rialzarsi a Monza, dove in panchina esordisce Palladino al ......Il ko casalingo con il Benfica ha messo spalle al muro. Contestato dalla tifoseria e a corto di risultati, l'allenatore deve riprendere subito il timone della sua squadra e macinare una...Per la settima giornata di Serie A, domenica 18 alle ore 15,00, la Juventus fa visita al Monza: info, formazioni, diretta tv e streaming ...Il tecnico insiste sull’alibi degli infortuni. Sorpresa in società per la chiacchierata-intervista sul Corriere della Sera, che non era prevista. E molti giocatori si sono sentiti scaricati ...