napolista : Sconcerti: quando parte, il Napoli è una macchina di gioco Peserà il confronto tra Anguissa e Tonali. Se Tonali lo… - gianlucacapita2 : RT @lucacohen: Sconcerti 'Provino Milan ed Inter a giocare senza 5 titolari contemporaneamente' Esattamente dove ha vissuto la scorsa stagi… - ML_4fun : RT @nicopigna1: Dopo la pseudo intervista a #sconcerti ( agli amici non si nega nulla) e le dichiarazioni del ventriloquo #galeone, #Alle… - lelouchkudoo : RT @toselluc: Ho letto la chiacchierata tra Sconcerti e Allegri. Più che sul contenuto, opinabile, vorrei soffermarmi su altro. Come può la… - CarloAl87550029 : RT @toselluc: Ho letto la chiacchierata tra Sconcerti e Allegri. Più che sul contenuto, opinabile, vorrei soffermarmi su altro. Come può la… -

Corriere della Sera

di MarioLa Juve oggi semplicemente non c'è. Il mercato è stato confuso, la Juve ha chiuso con ... e che aveva Stalin come suo primo tifoso; infatti lo Zagabria fu chiamato cosìla ...: Inter, Milan e Napoli, tre gare sofferte in campionato Gli avversari sono complessi. Bayern e Barcellona non hanno dato lo spettacolo atteso, ma hanno confermato una differenza.s'... Milan-Napoli, duello per duello: il ruolo di Saelemaekers. Sconcerti la gioca così Mancano i due punti di riferimento Leao e Osimhen: cruciale sarà il ruolo di Saelemaekers. Le sfide decisive: Anguissa-Tonali, Zielinski-Bennacer. Raspadori e Kvaratskhelia possono infastidire Kalulu ...Crisi o non crisi Intanto arriva la trasferta in Brianza per i bianconeri con il tecnico Massimiliano Allegri che parla alla vigilia: "Alex Sandro, Rabiot e Locatelli sono fuori" ...