Calciomercato.com

Commenta per primo Sul promettente centravanti neroverde ronzavanobig , dapprima le italiane (principalmente Inter e Milan), poi le straniere (dal Borussia Dortmund al PSG). Alla fine Scamacca è andato al West Ham , spuntato fuori all'ultimo, e ci ha sorpresi ...Quanto al primo punto le questioni che si aprono sono. Dando per scontato la partenza di Scamacca, che sembra sempre più imminente, ad esempio sorge subito un problema: o Agustin Alvarez non è ... Sassuolomania: tante sorprese | Serie A | Calciomercato.com La partita col Torino segna forse una piccola svolta in questo strano avvio di campionato del Sassuolo. Su questa rubrica iniziavo a diventare noioso con le critiche al tecnico neroverde, colpevole a ...