Sarri: «Vorrei che i miei giocatori avessero capito che prestazioni come quella in coppa non si possono fare»

Poco prima della partita contro la Cremonese, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn: "Di quello che si è detto e si è scritto non lo so. Penso solo al bene della mia squadra. L'ho vissuta da incazzato, come normale che sia, con una grande difficoltà a capire perché periodicamente caschiamo in certe partite. Solitamente ci succede quando giochiamo ogni tre giorni però è difficile capirlo. Non mi piace parlare di riscatto perché se vado a riscattarmi significa che ho fatto una cazzata prima. Mi piacerebbe che i miei giocatori avessero capito che non si possono fare questo tipo di prestazioni. E Vorrei che la prestazione derivasse da questa consapevolezza e non dalla voglia di ..."

