Sanità, Congresso Nazionale Acoi per la prima volta in Trentino (Di domenica 18 settembre 2022) Riva del Garda, 18 set. (Adnkronos) - Ha preso il via a Riva del Garda "Orgogliosi di essere chirurghi, verso la migliore performance" il 40° Congresso dell'Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi), un appuntamento che vede la partecipazione di oltre 1.800 chirurghi ospedalieri da tutta Italia che si confronteranno in 63 sessioni scientifiche in programma. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato Mario Tonina (VicePresidente della Provincia Autonoma di Trento), Achille Spinelli (Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro della Provincia Autonoma di Trento) e il Sindaco di Riva del Garda Cristina Santi. Presidente di questa 40° edizione è Giuseppe Tirone che ha spiegato: "Sono onorato di ospitare la 40° edizione del Congresso Nazionale di Acoi. Ringrazio, in modo particolare, ...

