San Siro da record: che incasso per il Milan

E' in corso la super sfida di questa settima giornata di Serie A: a San Siro si sta svolgendo Milan-Napoli, con i partenopei in vantaggio per 0-1. Vedremo se i rossoneri riusciranno a rispondere al calcio di rigore segnato da Politano, ma nel frattempo arrivano delle ottime notizie da San Siro.

In occasione della sfida tra Milan e Napoli, stando alle ultime notizie di Tuttomercatoweb, San Siro ha fatto registrare ancora una volta dei numeri straordinari. Sono presenti, infatti, 72.573 spettatori per un incasso complessivo di 3.721.269 euro.

Nicola Morisco

