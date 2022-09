San Giorgio del Sannio, grande successo all’open Day di rugby (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – grande partecipazione all’open Day svoltosi stamattina a San Giorgio del Sannio ed organizzato dal rugby San Giorgio del Sannio 1973, in collaborazione con i Bersaglieri Sanniti Touch e Csen. Tanti bambini/e hanno avuto modo di avvicinarsi alla palla ovale attraverso il supporto di educatori che hanno accompagnato i giovanissimi tra attrezzi, esercizi e calci piazzati. “Siamo contenti della grande partecipazione da parte delle famiglie sangiorgesi e ciò ci dà tanto entusiasmo per proseguire nell’organizzazione dell’attività sportiva – ha affermato Carmine Collina, presidente del sodalizio sangiorgese. Eravamo fiduciosi circa l’attenzione da parte dei tanti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSandel(Bn) –partecipazioneDay svoltosi stamattina a Sandeled organizzato dalSandel1973, in collaborazione con i Bersaglieri Sanniti Touch e Csen. Tanti bambini/e hanno avuto modo di avvicinarsi alla palla ovale attraverso il supporto di educatori che hanno accompagnato i giovanissimi tra attrezzi, esercizi e calci piazzati. “Siamo contenti dellapartecipazione da parte delle famiglie sangiorgesi e ciò ci dà tanto entusiasmo per proseguire nell’organizzazione dell’attività sportiva – ha affermato Carmine Collina, presidente del sodalizio sangiorgese. Eravamo fiduciosi circa l’attenzione da parte dei tanti ...

raffaellapaita : Letta si scaglia contro il modello che ha consentito la ricostruzione del ponte San Giorgio in tempi rapidi. Come s… - eleonoramelena : RT @JamesLucasIT: Duomo di San Giorgio, Modica, Sicilia - CarlaBussone : RT @JamesLucasIT: Duomo di San Giorgio, Modica, Sicilia - Agenzia_Italia : Pierpaolo Ferracuti, marchigiano di Porto San Giorgio (Fermo), una stella Michelin, ha vinto la sfida tra 4 chef na… - SAN_GIORGIO_ : @Lorenzo11122 che l’allenatore deve andare via, nessuno lo segue più e fa cambi da far ridere tra l’altro siamo a 2… -