Salvini lancia il fantagoverno della destra. Sfida Draghi, ammicca a Orbán e si scorda dell'Ucraina (Di domenica 18 settembre 2022) Dal nostro inviato a Pontida. Ecco il fantagoverno Salvini. Lo lancia direttamente il leader della Lega dal palco. Agli italiani chiede di far sì che Sergio Mattarella pos... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di domenica 18 settembre 2022) Dal nostro inviato a Pontida. Ecco il. Lodirettamente il leaderLega dal palco. Agli italiani chiede di far sì che Sergio Mattarella pos... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

LegaSalvini : ++ LEGA, #SALVINI A PONTIDA LANCIA I SEI IMPEGNI PER L'ITALIA ++ - Doct_Manhattan : RT @Noiconsalvini: ++ LEGA, #SALVINI A PONTIDA LANCIA I SEI IMPEGNI PER L'ITALIA ++ - ilfoglio_it : Sul palco di Pontida l'immaginifico 'Consiglio dei ministri'. Bongiorno alla Giustizia, un diplomatica alla Farnesi… - massimi89529615 : Autonomia, flat tax, stop agli sbarchi: da Pontida Salvini lancia i 6 punti per cambiare l'Italia… - Libero_official : 'Non c'è perché ha il #Covid, ma #GiuliaBongiorno sarebbe un grandissimo ministro della #Giustizia': da #Pontida,… -