Salvini incalza Draghi sulle ingerenze russe: «Parole gravi su pupazzi prezzolati, se sa parli e faccia nomi e cognomi»

Non si spegne la questione dei presunti finanziamenti russi ad alcuni partiti di Paesi esteri, nonostante Franco Gabrielli, autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, abbia ribadito al Copasir che «l'Italia non è coinvolta». È stato Matteo Salvini, in un'intervista a Zona Bianca, a commentare le dichiarazioni di Mario Draghi nella conferenza stampa del 16 settembre: «Se sa parli. Se dice che c'è gente che è corrotta, che è pagata, pupazzi prezzolati… Io sono pagato dagli italiani, sono a processo in un tribunale italiano perché ho difeso i confini italiani da navi straniere, da clandestini stranieri. La Russia, il Giappone, la Francia, la Danimarca, io rispetto tutti però chiedo che gli italiani vengano rispettati. Sono Parole gravi però. Se sa che qualcuno è corrotto faccia nomi e cognomi».

