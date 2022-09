Salvini in affanno torna sul sacro suolo di Pontida per ricompattare la Lega – La diretta (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo tre anni di stop a causa della pandemia di Coronavirus, il popolo della Lega torna a riunirsi sul sacro suolo di Pontida. Ma rispetto a tre anni fa la situazione è nettamente cambiata. Certo, è rimasta la scritta «Padroni a casa nostra». Ma tutt’intorno è diverso, soprattutto per Matteo Salvini. Già, perché il leader del Carroccio, quello che ha portato la Lega dal 4% al 34%, alle scorse elezioni ha perso terreno in tutto il Nord Italia. Ad avanzare, invece, la “compagna di coalizione”, Giorgia Meloni. Anche lei nel corso di questi ultimi anni è passata, almeno secondo gli ultimi sondaggi disponibili, dal 4% ad almeno il 20% delle intenzioni di voto degli italiani. E in quelle che furono le roccaforti leghiste, come la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, ma anche ... Leggi su open.online (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo tre anni di stop a causa della pandemia di Coronavirus, il popolo dellaa riunirsi suldi. Ma rispetto a tre anni fa la situazione è nettamente cambiata. Certo, è rimasta la scritta «Padroni a casa nostra». Ma tutt’intorno è diverso, soprattutto per Matteo. Già, perché il leader del Carroccio, quello che ha portato ladal 4% al 34%, alle scorse elezioni ha perso terreno in tutto il Nord Italia. Ad avanzare, invece, la “compagna di coalizione”, Giorgia Meloni. Anche lei nel corso di questi ultimi anni è passata, almeno secondo gli ultimi sondaggi disponibili, dal 4% ad almeno il 20% delle intenzioni di voto degli italiani. E in quelle che furono le roccaforti leghiste, come la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, ma anche ...

