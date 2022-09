Salvini a Pontida lancia il patto della Lega in 6 punti: "Siamo 100 mila" (Di domenica 18 settembre 2022) AGI - Impegno corale della Lega su sei punti programmatici in vista del voto del 25 settembre. Il 'patto' - lanciato da Matteo Salvini, e che unisce tutto il partito, con tutta la classe dirigente che ha sfilato sotto il palco di Pontida - riguarda sei punti: stop bollette, flat tax, giustizia giusta, quota 41, autonomia e decreti sicurezza. "Per smentire tutte le chiacchiere, le invidie, le gelosie e le parole al vento, un impegno che rimanga scritto per prendere per mano questo Paese", ha detto il segretario leghista. "Scripta manent. Ministri e governatori firmano i 6 impegni su cui ci mettiamo la firma: stop alle bollette e sì al nucleare sicuro, autonomia regionale, flat tax al 15% e pace fiscale, stop Fornero e sì a quota 41, stop agli sbarchi e ... Leggi su agi (Di domenica 18 settembre 2022) AGI - Impegno coralesu seiprogrammatici in vista del voto del 25 settembre. Il '' -to da Matteo, e che unisce tutto il partito, con tutta la classe dirigente che ha sfilato sotto il palco di- riguarda sei: stop bollette, flat tax, giustizia giusta, quota 41, autonomia e decreti sicurezza. "Per smentire tutte le chiacchiere, le invidie, le gelosie e le parole al vento, un impegno che rimanga scritto per prendere per mano questo Paese", ha detto il segretario leghista. "Scripta manent. Ministri e governatori firmano i 6 impegni su cui ci mettiamo la firma: stop alle bollette e sì al nucleare sicuro, autonomia regionale, flat tax al 15% e pace fiscale, stop Fornero e sì a quota 41, stop agli sbarchi e ...

