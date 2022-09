“Saluti da Bergamo”, il fascino di una città nelle cartoline d’epoca (1890-1940) (Di domenica 18 settembre 2022) Questo non è un libro sulla storia di Bergamo, ma un libro sulle cartoline di Bergamo, frutto di un’ampia selezione di migliaia di cartoline illustrate provenienti dalle collezioni di Bruno Corna e Angelo Invernici, testimonianza di un’epoca che ci restituisce un ritratto di Bergamo davvero originale e ricco di fascino, anche per gli eventi che caratterizzano il periodo 1890-1940, con i fermenti del nuovo secolo e le aspettative collegate, le due guerre mondiali, i totalitarismi, ecc. Il racconto di Bergamo qui proposto trae inevitabilmente origine dalla necessità di illustrare la città con le sue peculiari caratteristiche, in primis le due città, alta e bassa, con due centri e due storie, la ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 settembre 2022) Questo non è un libro sulla storia di, ma un libro sulledi, frutto di un’ampia selezione di migliaia diillustrate provenienti dalle collezioni di Bruno Corna e Angelo Invernici, testimonianza di un’epoca che ci restituisce un ritratto didavvero originale e ricco di, anche per gli eventi che caratterizzano il periodo, con i fermenti del nuovo secolo e le aspettative collegate, le due guerre mondiali, i totalitarismi, ecc. Il racconto diqui proposto trae inevitabilmente origine dalla necessità di illustrare lacon le sue peculiari caratteristiche, in primis le due, alta e bassa, con due centri e due storie, la ...

