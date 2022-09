Rugby, Coppa Italia 2022-2023: vittoria per Colorno nel posticipo della prima giornata (Di domenica 18 settembre 2022) Si è disputato oggi, domenica 18 settembre, l’ultimo dei quattro match validi per la prima giornata della Coppa Italia 2022-2023 di Rugby: nel Girone 1, dove riposava il Petrarca, dopo la vittoria di ieri del Calvisano sul Mogliano per 40-6, il Colorno batte il Torino per 52-13. RISULTATI E CLASSIFICHE Sabato 17 settembre, ore 16 Transvecta Rugby Calvisano v Mogliano Veneto Rugby 40-6 (5-0) – Girone 1 Sitav Rugby Lyons v FEMI-CZ Rovigo 17-28 (0-5) – Girone 2 Fiamme Oro Rugby v ValoRugby Emilia 14-24 (0-4) – Girone 2Domenica 18 settembre, ore 16 HBS Colorno v Cus Torino 52-13 (5-0) Riposano: Petrarca ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Si è disputato oggi, domenica 18 settembre, l’ultimo dei quattro match validi per ladi: nel Girone 1, dove riposava il Petrarca, dopo ladi ieri del Calvisano sul Mogliano per 40-6, ilbatte il Torino per 52-13. RISULTATI E CLASSIFICHE Sabato 17 settembre, ore 16 TransvectaCalvisano v Mogliano Veneto40-6 (5-0) – Girone 1 SitavLyons v FEMI-CZ Rovigo 17-28 (0-5) – Girone 2 Fiamme Orov ValoEmilia 14-24 (0-4) – Girone 2Domenica 18 settembre, ore 16 HBSv Cus Torino 52-13 (5-0) Riposano: Petrarca ...

