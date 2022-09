Romina Carrisi | chi è la figlia di Al Bano e Romina Power | età | carriera | oggi | vita privata | fidanzato e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 settembre 2022) Dopo il successo di ieri, torna l’appuntamento della domenica con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 che vede alla conduzione, ormai da anni, Silvia Toffanin. In studio, per la prima intervista insieme, anchecon le due figlie Crystel e, nate dall’amore con Al. Dagli studi al debutto in tv diè nata a Cellino San Marco nel 1987, il 1 giugno, ed è l’ultimadi Al. Fin da piccolaha manifestato la sua grande passione per l’arte e per la fotografia, infatti ha realizzato diverse mostre ...