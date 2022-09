Roma | Dybala fuori a scopo precauzionale | gli aggiornamenti sull’argentino

AliprandiJacopo : La Roma è quella squadra che anche senza Dybala domina la partita, tira 21 volte, si divora le reti sotto porta e n… - DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma, infortunio nel riscaldamento per #Dybala - TommasoTurci : Ufficiale #Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zanio… - Dybala10era : RT @mirkocalemme: #Dybala escluso precauzionalmente da #RomaAtalanta. L'argentino vuole rispondere alla chiamata di Scaloni e la sua parten… - Dhufflebee : RT @AliprandiJacopo: La Roma è quella squadra che anche senza Dybala domina la partita, tira 21 volte, si divora le reti sotto porta e non… -

... GOLPellegrini raddoppia su assist di Zaniolo 46': GOLsblocca la partita con una sassata all'angolino dentro l'area di rigore INTERVALLO 40': Belotti di testa su calcio d'angolo ...Pauloha sbloccato la sfida di Europa League trae Helsinki con questo super gol al 47', 69 secondi dopo il suo ingresso in ...ROMA - La Roma beffata dall'Atalanta. Un solo tiro in porta dei bergamaschi è bastato per portare a casa la vittoria grazie alla rete di Scalvini nel primo tempo. Ventuno tiri dei giallorossi, ma poco ...La squadra di Gasperini ottiene tre punti fondamentali e riconquista la vetta della classifica. I giallorossi sprecano troppe occasioni con Abraham, Belotti e Shomurodov. Mourinho espulso per proteste ...