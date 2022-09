Roma-Atalanta | Mourinho su tutte le furie | che attacco all’arbitro!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 18 settembre 2022) All’Olimpico, ladi Joseè stata sconfitta per 0-1 dall’. Nonostante ci abbiano provato fino all’ultimo, i giallorossi non sono riusciti ad evitare la seconda sconfitta in Serie A. Nel corso del match, però,si è fatto espellere dall’arbitro Chiffi per un presunto calcio di rigore non assegnato ai giallorossi.Nel corso dell’intervista post match con i colleghi di DAZN, lo Special One ha commentato così la sconfitta e sopratutto l’episodio della sua espulsione: “Era la partita più facile da vincere in questa stagione. Contro Monza e Cremonese non abbiamo dominato per 90 minuti, oggi sempre. Abbiamo fatto una grande partita, contro una squadra che si è difesa molto bene. E’ una qualità, ma hanno avuto ...