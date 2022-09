Roma Atalanta LIVE: ecco le formazioni ufficiali (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Roma e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Roma e Atalanta si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Roma Atalanta 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Roma Atalanta 0-0: risultato e tabellino Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham. Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Demiral, Scalvini, Hateboer De Roon, Koopmeiners, Maehle, Ederson, Pasalic, Hojlund CLICCA QUI PER ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham.(3-4-2-1): Musso, Toloi, Demiral, Scalvini, Hateboer De Roon, Koopmeiners, Maehle, Ederson, Pasalic, Hojlund CLICCA QUI PER ...

OfficialASRoma : ?? L'#ASRoma Store di viale delle Olimpiadi vi aspetta anche al termine di #RomaAtalanta! ???? ??… - OfficialASRoma : ?? Sarà la sfida numero 70 in casa contro l'Atalanta 10 statistiche in vista del match ?? - whtylly : RT @GoalItalia: Zaniolo e Dybala dietro Abraham ?? Gasperini risponde con Hojlund ???? Le formazioni ufficiali di #RomaAtalanta ?? https://t.… - giacinta87 : Tornano i 'Fab Four' dal 1° minuto: nel mio articolo le formazioni ufficiali di #RomaAtalanta. - 100x100Napoli : Serie A: le formazioni ufficiali di Roma-Atalanta -