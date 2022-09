Roma-Atalanta, le probabili formazioni: Mourinho ritrova Zaniolo dal 1', Gasperini ancora senza Zapata e Boga (Di domenica 18 settembre 2022) Oggi alle ore 18 la Roma ospita l'Atalanta nella settima giornata di Serie A.Roma-Atalanta, le probabili formazioniRoma (3-4-2-1): R.Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 18 settembre 2022) Oggi alle ore 18 laospita l'nella settima giornata di Serie A., le(3-4-2-1): R.Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini,...

OfficialASRoma : ?? Sarà la sfida numero 70 in casa contro l'Atalanta 10 statistiche in vista del match ?? - OfficialASRoma : ??? Cancelli dell'Olimpico aperti dalle 15:30! #RomaAtalanta - infoitsport : La Roma vuole rilanciarsi. Il Messaggero: 'Mou, con l'Atalanta obiettivo sorpasso' - Pall_Gonfiato : #Roma #Atalanta le probabili formazioni - manuelkipruto46 : RT @CKibet001: SUNDAY SERIE A FIXTURES: Udinese Vs Inter~1:30PM Cremonese Vs Lazio~4PM Fiorentina Vs Verona~4PM Monza Vs Juventus~4P… -