Roma-Atalanta, le probabili formazioni del match (Di domenica 18 settembre 2022) Continua tra poche ore la settima giornata di Serie A 2022/23. Questo pomeriggio alle 18:00, allo stadio Olimpico il pubblico potrà assistere a Roma-Atalanta. La penultima partita prima della sosta vedrà affrontarsi due squadre in gran forma. L’Atalanta è attualmente prima in classifica a pari punti (14) con Napoli e Milan; i giallorossi inseguono subito dietro a 13 punti. Questa partita potrebbe cambiare l’ordine di questo piazzamento prima della pausa nazionali. Nella Roma è molto probabile il rientro di Zaniolo dopo i problemi fisici accusati nelle prime giornate. Situazione opposta per Karsdorp, infortunatosi al menisco e purtroppo indisponibile per la gara. Al posto dell’olandese giocherà Celik. Grande occasione per il giovanissimo Hojlund in attacco; con Muriel non al meglio e Zapata ancora indisponibile, ... Leggi su zon (Di domenica 18 settembre 2022) Continua tra poche ore la settima giornata di Serie A 2022/23. Questo pomeriggio alle 18:00, allo stadio Olimpico il pubblico potrà assistere a. La penultima partita prima della sosta vedrà affrontarsi due squadre in gran forma. L’è attualmente prima in classifica a pari punti (14) con Napoli e Milan; i giallorossi inseguono subito dietro a 13 punti. Questa partita potrebbe cambiare l’ordine di questo piazzamento prima della pausa nazionali. Nellaè molto probabile il rientro di Zaniolo dopo i problemi fisici accusati nelle prime giornate. Situazione opposta per Karsdorp, infortunatosi al menisco e purtroppo indisponibile per la gara. Al posto dell’olandese giocherà Celik. Grande occasione per il giovanissimo Hojlund in attacco; con Muriel non al meglio e Zapata ancora indisponibile, ...

