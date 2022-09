Roma-Atalanta | le formazioni ufficiali | c’è Zaniolo!

Leggi su 11contro11

(Di domenica 18 settembre 2022) Alle 18:00 tocca alladi Josè Mourinho scendere in campo: i giallorossi affronteranno l’e in questo articolo, dopo una breve analisi, troverete ledel match. I padroni di casa occupano la sesta posizione in classifica con 13 punti. Dopo lo stop con l’Udinese, i capitolini hanno ripreso il loro percorso vincendo contro l’Empoli. Le intenzioni dei giallorossi sono chiare: vogliono conquistare i tre punti per restare agganciati al gruppo di testa e per farlo Josè Mourinho manderà in campo i suoi con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Rui Patricio: a difesa del portiere portoghese agiranno Smalling, Mancini ed Ibanez. A centrocampo, complice il grave infortunio di Karsdorp, ci sarà dal primo minuto Celik; completeranno il reparto Cristante, Pellegrini e Spinazzola. In attacco ci sarà Abraham ...