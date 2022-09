Roma-Atalanta 0-1 | Mourinho | “Abbiamo dominato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “perso una partita che si poteva vincere facile. L’infortunio di Dybala è muscolare, mezz’ora prima della partita si è fatto male. Se avesse giocato sarebbe andata diversamente? Si può dire, ma non è stato così. Purtroppo nonsegnato, non mi piace zero punti, ma mi è piaciuto lo spirito.avuto problemi anche con Pellegrini che non stava bene ma non è voluto uscire. Vediamo se questi 15 giorni sono sufficienti per recuperare”. Così il tecnico della, José, dopo il ko interno con l’. “L’oggi si è abbassata un pochino, ha avuto rispetto di noi. Io avevo lavorato molto con Dybala in questi giorni e invece non l’ho avuto. Maextra, extra creato, l’unica ...