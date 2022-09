Roma Atalanta 0-1 LIVE | rete di Scalvini

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. È COMINCIATA1? OCCASIONE. Colpo di testa di Smalling: palla alta. 5? Scontro tra Demiral e Musso su un lancio lungo giallorosso. Si teme l’infortunio. 7? CAMBIO PER L’. Dentro Sportiello, fuori Musso. 14? I nerazzurri cominciano ad attaccare dopo un buon inizio della. 22? ammonito Maehle per fallo su Mancini. 28? OCCASIONE. Tiro da fuori di Cristante e palla sul fondo. 31? ...