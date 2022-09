Roberto D' Agostino sgancia la bomba da Mara Venier | Totti ha messaggi erotici di Ilary Blasi e il video dove prende i Rolex

simonabastiani : Roberto D’Agostino a “Domenica In”: “Totti ha gli screenshot dei messaggi erotici di Ilary.Nessun giornale si potev… - zazoomblog : Roberto d’Agostino racconta tutto sulla fine del matrimonio di Totti e Ilary: il giuramento davanti ai figli e le b… - LaMaiNaGioia : Sinceramente come dare torto a Roberto D'Agostino. #tottiblasi #DomenicaIn - IlCavaliereNer8 : Secondo voi, Roberto D'Agostino è Jep Gambardella? #Dagospia #Totti #tottiblasi #lagrandebellezza - falcions85 : In pochi sanno tenere la scena come Roberto D'Agostino. Logorroico, ingestibile, sbracato, dal tono di voce tutt'a… -

Per questo ha deciso di giocarsi un pezzo da novanta: la Venier accoglierà in studioD', direttore di Dagospia , che per primo ha lanciato l'indiscrezione (che poi ha ampiamente ...Venier sarà protagonista di un faccia a faccia conD', il direttore di Dagospia, la testata che per prima ha sganciato la bomba sulla conduttrice e sull'ex calciatore. A seguire ...Nella seconda puntata di Domenica In l'argomento principe non poteva che essere il gossip dell'estate: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nel salotto di Rai 1 di Mara ...D'Agostino a Domenica In: nuovi retroscena bomba sulla separazione dell'ex capitano giallorosso e la conduttrice romana.