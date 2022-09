Rivoluzionaria e attivista | scrittrice | storica | poetessa | traduttrice giramondo | in un' unica parola | irriducibile

Leggi su iodonna

(Di domenica 18 settembre 2022) “Esule in terra straniera, perseguitata dalle polizie asservite ai nazisti, costretta a una vita di privazioni, sacrifici e stenti, ha tenuto alta la fiaccola della Resistenza lottando con insuperabile fede e valorosa tenacia per il riscatto della Patria. Rientrata in Italia superando pericoli spesso mortali, attraversando arditamente più volte fronti e frontiere, ha assolto missioni di estrema delicatezza e importanza irradiando intorno alla sua mirabile attività un alone di leggenda». Joyce Salvadori Lussu (1912-1998), ex partigiana e. Da anziana ha incontrato nelle scuole coloro che chiamava il suo “futuro vivente” e ha raccontato la lotta antifascista (foto di Giovanni Giovannetti). Con queste motivazioni il 21 maggio del 1961 un’ardimentosa partigiana combattente riceveva la medaglia d’argento al valor militare. Indossava un vestito rosso, e aveva ...