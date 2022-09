Ricordi Carmine Buschini (Leo) di ”Braccialetti rossi” Ecco com’è oggi (Foto)

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 18 settembre 2022)è diventato noto al pubblico del piccolo schermo, soprattutto, per aver interpretato il personaggio di Leo, nella fiction ”” andata in onda dal 2014 al 2016 su Rai 1. Nel corso della sua carriera professionale, ha svolto diversi lavori in Tv, e preso parte ad alcune videoclip: ”Io non ho finito”, ”L’inizio del mondo”, ”Il bene si avvera”, ”Simili”, ”Ti sembra poco”. La domanda che però molti italiani si saranno posti, nell’ultimo periodo, è la seguente: ”diventato Leo di”? Scopriamolo insieme.cambiato il protagonista di ””? (...